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В Кремле исключили контакты Нуланд и Путина

Газета.Ru
32 минуты назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил контакты Владимира Путина с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

В Кремле исключили контакты Нуланд и Путина
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

По его словам, Нуланд «является гостьей» заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

При этом представитель Кремля отметил, что политика примет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Визит Нуланд в Россию должен состояться 11 – 13 октября. По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Чтобы Нуланд попала в Россию, ее исключили из «черного списка». Взамен американская сторона убрала некоторых россиян из санкционных списков США.

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Политика,Виктория Нуланд,Сергей Рябков,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдеп США,
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