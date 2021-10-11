В Кремле исключили контакты Нуланд и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил контакты Владимира Путина с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Фото: Gleb Garanich/Reuters Gleb Garanich/Reuters

По его словам, Нуланд «является гостьей» заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

При этом представитель Кремля отметил, что политика примет помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Визит Нуланд в Россию должен состояться 11 – 13 октября. По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

Чтобы Нуланд попала в Россию, ее исключили из «черного списка». Взамен американская сторона убрала некоторых россиян из санкционных списков США.