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Путин назначил своего помощника Серышева полпредом в Сибири

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Путин назначил своего помощника Серышева полпредом в Сибири
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания, 12 октября.

Анатолий Серышев стал помощником президента России Владимира Путина в июне 2018 года. До этого в период с 2016 по 2018 год Серышев работал заместителем главы Федеральной таможенной службы. На позиции помощника главы государства он отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Минобороны, а также за награждения и присвоение званий.

Сообщалось, что должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе оставалась вакантной полгода. Этот пост освободился после 9 апреля, когда сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии.

Политика,Новости Сибири,Анатолий Серышев,Сергей Меняйло,Владимир Путин,Министерство обороны,Федеральная таможенная служба,
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