Путин назначил своего помощника Серышева полпредом в Сибири

Анатолий Серышев стал помощником президента России Владимира Путина в июне 2018 года. До этого в период с 2016 по 2018 год Серышев работал заместителем главы Федеральной таможенной службы. На позиции помощника главы государства он отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие должности всех силовых структур, кроме Минобороны, а также за награждения и присвоение званий.