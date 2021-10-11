Захарова раскритиковала планы создания «Великой Албании»

Высказывание албанского премьера Эди Рамы об объединении Албании и Косово неприемлемо, планы о «Великой Албании» подрывают стабильность в регионе. Такое заявление сделала в воскресенье, 10 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: МИД РФ МИД РФ

— Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Рамы об объединении Албании и Косово, — сказано в опубликованном комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, «продвижение планов создания «Великой Албании» грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН, подрывает стабильность в регионе».

— Особенно странно слышать, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона, — отметила Захарова.

Также она добавила, что «подобные ущербные вбросы не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы «Открытые Балканы».

Кроме того, представитель российского МИД выразила надежду на «адекватную реакцию западных опекунов» проекта Косово на эту «провокацию».