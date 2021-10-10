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Посольство России в Великобритании возмутила статья в британской газете

Lenta.ruиещё 1
32 минуты назад

Посольство Российской Федерации в Великобритании возмутила статья о «российском шпионе», опубликованная в британской газете The Sun. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство России возмутила статья в британской газете
Фото: ReutersReuters

В тексте статьи говорится о некоем российском шпионе, который якобы присутствовал на съезде правящей Консервативной партии. Российские дипломаты посчитали материал проявлением шпиономании.

Журналисты издания утверждали, что сотрудники британской службы контрразведки МI-5 организовали наблюдение за российским дипломатом, который посетил проходивший в Манчестере съезд тори. Мужчина якобы разговаривал по телефону на родном языке и делал фотографии, и тем самым привлек внимание полиции.

Выяснилось, что «шпион» получил официальное разрешение на посещение съезда. Официальный представитель Консервативной партии отказался комментировать ситуацию и сказал, что мероприятие посетило «много иностранных гостей».

«Странно, что "акулы пера" этого "уважаемого" издания не удосужились обратиться к организаторам съезда и уточнить информацию о статусе представителя от России, который был официально аккредитован от посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве, а соответственно, как мы понимаем, и "одобрен" для посещения этого важного мероприятия соответствующими британскими службами безопасности», — сказано в комментарии.

Ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании назвало смехотворными доказательства в деле Скрипалей. Новые подробности в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ и его дочери стали известны 21 сентября.

Политика,ГРУ,Консервативная партия,
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