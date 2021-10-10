Посольство России возмутила статья в британской газете

«Странно, что "акулы пера" этого "уважаемого" издания не удосужились обратиться к организаторам съезда и уточнить информацию о статусе представителя от России, который был официально аккредитован от посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве, а соответственно, как мы понимаем, и "одобрен" для посещения этого важного мероприятия соответствующими британскими службами безопасности», — сказано в комментарии.