США сняли санкции с некоторых россиян в обмен на уступку

Министерство иностранных дел РФ объявило об исключении некоторых российских граждан из санкционного списка США. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В ведомстве рассказали, что Вашингтон снял санкции с некоторых граждан РФ в качестве ответа на то, что Россия выдала визу заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, благодаря чему она сможет посетить Москву для переговоров. Ее визит намечен на 11-13 октября.

Ожидается, что Нуланд встретится с рядом официальных представителей МИД РФ и других российских ведомств.