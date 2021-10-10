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Метелева освободили от должности замруководителя Россотрудничества

Lenta.ruиещё 5
31 минуту назад

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий указ о снятии Метелева с должности президент подписал еще 8 октября. В воскресенье, 10 октября, на официальном портале правовой информации опубликовали текст документа с уточнением, что он вступил в силу в день подписания.

«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — написано в указе.

Ранее сообщалось, что российский лидер освободил от должности советника главы государства Владимира Васильева после избрания его депутатом Государственной Думы. Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания, то есть 1 октября.

Политика,Владимир Васильев,Владимир Путин,Госдума,
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