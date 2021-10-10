В Госдуме захотели вернуть 30 льгот для пенсионеров

"Еще в 2006 году, после монетизации у детей войны отобрали 30 льгот, они были 50%. Мы предлагаем все их вернуть. Это стоит 120 млрд рублей. Эта сумма никаких нагрузок на бюджет не несет. Мы будем ставить этот вопрос начиная с первого заседания новой Госдумы", — рассказал Коломейцев.