В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+1° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

В Госдуме предложили вернуть 30 льгот для пенсионеров

Газета.Ru
23 минуты назад

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что в Госдуме рассматривается законопроект о возвращении 30 государственных льгот для "детей войны". Об этом сообщает URA.RU.

В Госдуме захотели вернуть 30 льгот для пенсионеров
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

"Еще в 2006 году, после монетизации у детей войны отобрали 30 льгот, они были 50%. Мы предлагаем все их вернуть. Это стоит 120 млрд рублей. Эта сумма никаких нагрузок на бюджет не несет. Мы будем ставить этот вопрос начиная с первого заседания новой Госдумы", — рассказал Коломейцев.

Он подчеркнул, что из-за утери в 90-е годы большинства архивных данных с предприятий и производств, "дети войны" и труженики тыла сейчас получают только обычную пенсию. Ранее депутат Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что размер пенсий в России должен приближаться к уровню получаемых зарплат.

Парламентарий подчеркнул, что в таком случае необходимо создать продуманную систему мер, которая предоставила бы возможность получать гражданам достойную пенсию. В текущей ситуации для многих россиян "она позволяет желать лучшего".

Политика,Николай Коломейцев,Анатолий Аксаков,Госдума,РИА Ura.ru,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители