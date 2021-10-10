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В МИД РФ прокомментировали отставку Курца

ТК «Звезда»иещё 1
23 минуты назад

Уход канцлера Австрии со своего поста – внутреннее дело Австрии. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ прокомментировали отставку Курца
Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дипломат отметила, что Австрия – европейская страна, которой удается сохранять свой собственный взгляд на мировую повестку и иметь собственную точку зрения.

«Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», - сказала Захарова в эфире «Соловьев Life».

Ранее стало известно, что канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Политик принял такое решение на фоне расследования о коррупции. Сообщается, что на освобождающуюся должность канцлера Курц предложил главу МИД Австрии Александра Шалленберга.

Политика,Себастьян Курц,Мария Захарова,МИД,
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