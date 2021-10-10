В МИД РФ прокомментировали отставку Курца

Уход канцлера Австрии со своего поста – внутреннее дело Австрии. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Дипломат отметила, что Австрия – европейская страна, которой удается сохранять свой собственный взгляд на мировую повестку и иметь собственную точку зрения.

«Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», - сказала Захарова в эфире «Соловьев Life».