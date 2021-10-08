Депутат Госдумы: Запад списал Навального со счетов

Факт того, что Нобелевскую премию не присудили блогеру Алексею Навальному указывает на то, что Запад готов списать его со счетов. Об этом заявила член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.
«Суть проблемы состоит в том, что на протяжении всего года активно шла кампания в пользу присуждения премии блогеру Алексею Навальному. Тот факт, что премия ему не досталась, однозначно указывает, что Запад разочарован деятельностью экстремистов и готов списать их со счетов», — цитирует Елену Панину РИА «Новости».
Парламентарий подчеркнула политическое значение решения Нобелевского комитета. «Нет сомнений, что речь идет не только о позиции членов жюри премии, но и об установке всего коллективного Запада в отношении российской повестки», — заявила Панина.
Однако она отметила, что присуждение Нобелевской премии россиянину — положительное явление.
«Сам факт присуждения международной премии руководителю российского СМИ можно только приветствовать, это большой плюс для всей отрасли», — заключила депутат.