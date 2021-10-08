Депутат Госдумы: Запад списал Навального со счетов

«Суть проблемы состоит в том, что на протяжении всего года активно шла кампания в пользу присуждения премии блогеру Алексею Навальному. Тот факт, что премия ему не досталась, однозначно указывает, что Запад разочарован деятельностью экстремистов и готов списать их со счетов», — цитирует Елену Панину РИА «Новости».