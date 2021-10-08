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В Госдуме заявили, что Запад списал Навального со счетов

Ura.Ru
1 час назад

Факт того, что Нобелевскую премию не присудили блогеру Алексею Навальному указывает на то, что Запад готов списать его со счетов. Об этом заявила член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.

Депутат Госдумы: Запад списал Навального со счетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суть проблемы состоит в том, что на протяжении всего года активно шла кампания в пользу присуждения премии блогеру Алексею Навальному. Тот факт, что премия ему не досталась, однозначно указывает, что Запад разочарован деятельностью экстремистов и готов списать их со счетов», — цитирует Елену Панину РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнула политическое значение решения Нобелевского комитета. «Нет сомнений, что речь идет не только о позиции членов жюри премии, но и об установке всего коллективного Запада в отношении российской повестки», — заявила Панина.

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Однако она отметила, что присуждение Нобелевской премии россиянину — положительное явление.

«Сам факт присуждения международной премии руководителю российского СМИ можно только приветствовать, это большой плюс для всей отрасли», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира за защиту слова в России. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что награда повлияет на значение прессы в современном мире. Муратов рассказал, кто, по его мнению, действительно достоин Нобелевской премии мира, передает телеканал 360.
Политика,Дмитрий Муратов,Елена Панина,Алексей Навальный,Михаил Горбачев,Нобелевский комитет,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,
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