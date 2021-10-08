Белоруссия почти признала Крым

«Крым наш. В том числе и белорусский», - такая фраза прозвучала на бизнес-форуме Минск – Симферополь.

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Мероприятие собрало представителей правительств и бизнесменов. Его участники в минском Доме Москвы обсудили туристические и экономические возможности Крыма. При этом эксперты подчеркнули, что растущие деловые контакты на полуострове в очередной раз демонстрируют, что решение Запада об изоляции компаний, работающих в Крыму, было неэффективным. Об этом сообщает Sputnik.by.

В частности, на форуме было заявлено, что Крым готов поставлять продукцию на белорусский рынок - от вина до фруктов и ягод. Также в настоящее время обсуждается введение прямого рейса из Минска в Симферополь. А компании, работающие в Крыму, находясь под санкциями, находят новые выходы и устанавливают связи, в том числе с Беларусью.

«Нам следует более активно взаимодействовать, главы России и Беларуси поставили задачу по интенсифицированию сотрудничества, интеграции, и в Крыму также широко занимаются этим вопросом», – отметил заместитель постпреда Крыма при президенте РФ Михаил Соломенцев.

Отдельно спикеры остановились на вопросах туризма. По словам Соломенцева, который был модератором дискуссии, Крым еще с эпохи СССР привлекал туристов из Белоруссии.

При этом сдерживающий фактор для многих белорусов при выборе отдыха в Крыму - высокие цены на перелета Да и сам сервис часто обходится недешево.