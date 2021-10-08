Министр обороны Сергей Шойгу подробно рассказал президенту Владимиру Путину о своем проекте по строительству в Сибири новых городов.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU во время конференц-колла 8 октября.
«Концептуальная идея была озвучена Шойгу. Сам президент говорил, что Шойгу неоднократно более подробно рассказывал. Но подобные планы должны формулироваться комплексно. И, конечно, на это потребуется время. Тем более что Шойгу продолжит эту работу по партийной линии», — отметил Песков.
Шойгу в августе предложил построить в Сибири «три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров» — городов «с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек». Эту работу он продолжит в рамках главы комиссии «Единой России» по развитию Восточной Сибири.