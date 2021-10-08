«Концептуальная идея была озвучена Шойгу. Сам президент говорил, что Шойгу неоднократно более подробно рассказывал. Но подобные планы должны формулироваться комплексно. И, конечно, на это потребуется время. Тем более что Шойгу продолжит эту работу по партийной линии», — отметил Песков.