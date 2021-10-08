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СМИ: Россия может закрыть представительство в НАТО

Елена Прошина
11 минут назад

РФ может закрыть свое постоянное представительство при Североатлантическом альянсе. Так Россия отреагирует на решение НАТО сократить численность ее миссии при альянсе как минимум вдвое. Об этом пишет «Коммерсантъ».

СМИ: Россия может закрыть представительство в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает источник издания, если альянс не изменит своего решения, то дело вполне вероятно может дойти до сворачивания постоянного представительства России при Североатлантическом альянсе. В настоящий момент в РФ идет процесс согласования ответных мер на решение НАТО.

Как пишет издание, есть большая вероятность, что будут предприняты шаги в отношении Военной миссии связи НАТО в Москве.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует выслать восемь дипломатов РФ при Североатлантическом альянсе и сократить еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

В последний раз НАТО и западные страны высылали российских дипломатов после инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году. Тогда Великобритания отослала 23 сотрудника российской дипломатической миссии. Вслед за ней это сделали правительства США, Канады, Франции, Германии и ряда других стран.

Политика,Сергей Скрипаль,ГРУ,НАТО,
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