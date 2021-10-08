СМИ: Россия может закрыть представительство в НАТО

РФ может закрыть свое постоянное представительство при Североатлантическом альянсе. Так Россия отреагирует на решение НАТО сократить численность ее миссии при альянсе как минимум вдвое. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Как сообщает источник издания, если альянс не изменит своего решения, то дело вполне вероятно может дойти до сворачивания постоянного представительства России при Североатлантическом альянсе. В настоящий момент в РФ идет процесс согласования ответных мер на решение НАТО.

Как пишет издание, есть большая вероятность, что будут предприняты шаги в отношении Военной миссии связи НАТО в Москве.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует выслать восемь дипломатов РФ при Североатлантическом альянсе и сократить еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.