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Минздрав ответил послу ЕС о документах для COVID-сертификатов

Елена Прошина
22 минуты назад

Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, заявил, что Россия пока не подготовила нужные документы для признания ковид-сертификатов, которые следует отправить в Еврокомиссию в Брюсселе. Сертификаты позволили бы туристам совершать поездки без соблюдения карантина. Об этом пишет РБК.

Минздрав ответил послу ЕС о документах для COVID-сертификатов
Фото: ТАССТАСС

Дипломат в интервью изданию заявил, что взаимное признание сертификатов предоставило бы путешественникам, которые сделали прививку от COVID-19 или перенесли заболевание, возможность избежать карантинных мер в некоторых странах. Эдерер заверил, что это правило распространялось бы и на граждан России, которые поставили «Спутник V», хотя ЕС пока не признал эту вакцину.

По словам дипломата, они предоставили в Минздрав все необходимые требования для признания эквивалентности цифровых ковид-сертификатов ЕС и российских сертификатов. Подобные решения ранее были приняты в отношении 16 стран, в числе которых Израиль, Северная Македония, Турция. Еще 15 стран ожидают решения ЕС.

После выхода публикации в Минздраве сообщили, что документы были направлены в представительство. Сотрудник правительства ЕС подтвердил их получение 30 сентября.

Маркус Эдерер впервые заговорил о взаимном признании ковид-сертификатов ЕС и России в начале июля. Он сообщил, что они предложили Министерству здравоохранения провести переговоры о том, хочет ли Россия участвовать в таком процессе.

Политика,В мире,Маркус Эдерер,Минздрав РФ,Еврокомиссия,ЕС,
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