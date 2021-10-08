Поздравивший Путина депутат Рады объяснил свой поступок

Илья Кива, депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», который поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, раскрыл свое отношение к российскому лидеру. Об этом пишет РИА Новости.

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Как утверждает депутат, каждый имеет право по-своему относиться к Путину, каждый имеет право на свою точку зрению, нравиться всем — невозможно. Путин имеет свою позицию, отстаивает ее и умеет навязать свои правила всему миру, и это — доказанный факт, подчеркнул Кива. Он добавил, что действия российского лидера всегда направлены на благо его страны и народа, и это действительно вызывает уважение.

По словам Кивы, сейчас «бесятся» слабые и проигравшие, те, кто уничтожил и предал Украину, превратил ее в голодную, нищую колонию. Время, отметил депутат, расставит все по своим местам.

Ранее Кива в ходе поздравления Путину заявил, что считает лидера России главой «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского единства и мира». Кива пожелал российскому лидеру здоровья и сил и сказал цитату из фильма «Звездные войны».