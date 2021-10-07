Горбачева поместили в больницу

Первый президент СССР Михаил Горбачев находится в больнице на карантине. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу Горбачев-фонда.

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«Он не болеет коронавирусом, но у него такой возраст, что на время пандемии он находится в больнице», - заявили в фонде.

В организации уточнили, что экс-президент Советского Союза находится в России. Дополнительные меры предосторожности связаны с возрастом политика – в марте ему исполнилось 90 лет.

Представители Горбачев-фонда затруднились ответить, когда политик сможет выйти из больницы, поскольку ситуация с коронавирусом не улучшается. При этом они заверили, что первый президент СССР чувствует себя хорошо и постоянно работает.