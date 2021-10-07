Песков: у Путина нет традиции «проставляться» в день рождения

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле нет традиции 7 октября особым образом отмечать день рождения Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

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«Традиции проставляться нет», - пояснил журналистам Песков.

Он также отметил, что глава государства редко освобождает день своего рождения от рабочих мероприятий.

«А в администрации тем более это рабочий день», - пояснил пресс-секретарь.

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Ранее Песков, отметил, что глава государства в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник в кругу семьи.