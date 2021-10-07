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Песков: у Путина нет традиции «проставляться» в день рождения

Алиса Селезнёва
27 минут назад

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле нет традиции 7 октября особым образом отмечать день рождения Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

Песков: у Путина нет традиции «проставляться» в день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Традиции проставляться нет», - пояснил журналистам Песков.

Он также отметил, что глава государства редко освобождает день своего рождения от рабочих мероприятий.

«А в администрации тем более это рабочий день», - пояснил пресс-секретарь.

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Ранее Песков, отметил, что глава государства в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник в кругу семьи.

Это не первый день рождения, который глава государства проводит на рабочем месте. Так, в 2020 году первую половину дня Владимир Путин посвятил международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня он по традиции провел с друзьями, родными и близкими.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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