Песков: у Путина нет традиции «проставляться» в день рождения

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле нет традиции 7 октября особым образом отмечать день рождения Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.
«Традиции проставляться нет», - пояснил журналистам Песков.
Он также отметил, что глава государства редко освобождает день своего рождения от рабочих мероприятий.
«А в администрации тем более это рабочий день», - пояснил пресс-секретарь.
Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Ранее Песков, отметил, что глава государства в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник в кругу семьи.
Это не первый день рождения, который глава государства проводит на рабочем месте. Так, в 2020 году первую половину дня Владимир Путин посвятил международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня он по традиции провел с друзьями, родными и близкими.