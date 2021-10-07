В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 79.95
Войти в почту

Лукашенко и Путин созвонились

Lenta.ruиещё 14
14 минут назад

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились. Об этом 7 октября сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко позвонил Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политики обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, дальнейшее выполнение договоренностей по экономической интеграции, а также подготовку предстоящих саммитов ЕАЭС и СНГ и заседания высшего госсовета Союзного государства.

«Лукашенко также тепло поздравил Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов», — сказано в сообщении.

Ранее на сайте президента Белоруссии было опубликовано поздравление с 69-летием.

9 сентября в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко. По итогам встречи было объявлено о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕАЭС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители