Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, несмотря на день рождения, у главы государства в этот день намечены рабочие планы. При этом вечером президент отметит праздник с родными и близкими. Сообщает РИА Новости.

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«Так бывает чаще всего», — заявил пресс-секретарь Путина, отметив, что у президента «особо уже нет самоизоляции», поэтому на празднование дня рождения она не повлияет. В прошлом году российский лидер первую половину дня посвятил работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам, которых было больше десятка. Остаток дня Путин провел с друзьями, родными и близкими.

Один из своих дней рождения президент России встречал в компании лидера Китая Си Цзиньпина.

«Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказывал Путин.

Глава России, как уроженец Ленинграда, несколько раз праздновал день рождения в Санкт-Петербурге. В 2012 году он в кругу родных и близких там встретил 60-летие. В 2004-м и 2006-м Путин также проводил день рождения в родном городе.

А в 2014 году глава государства предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу отдохнуть и провести время на природе. По словам Путина, он прошел по горам около девяти километров. В 2019 году президент вновь встречал день рождения с близкими людьми.

В 2015 году глава государства в свой день рождения забросил семь шайб, играя в Сочи в составе команды «Звезды НХЛ». В 2001 году Путин праздновал 49-летие с семьей в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.