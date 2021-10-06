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Умер бывший замминистра МВД СССР

Lenta.ru
1 час назад

Умер бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министр внутренних дел Татарской АССР Николай Демидов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Умер бывший замминистра МВД СССР
Фото:  официальный Татарстан официальный Татарстан

«6 октября на 89-м году жизни скончался Демидов Николай Иванович, генерал-лейтенант внутренней службы, бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министр внутренних дел Татарской АССР», - говорится в сообщении ведомства.

В некрологе отметили профессионализм Демидова, патриотизм и преданность службе, а также «огромный вклад в обеспечение безопасности всей страны».

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Находясь на пенсии, бывший замминистра МВД возглавлял объединение чернобыльцев «МВД — Щит Чернобыля», а также активно занимался общественной деятельностью.

Политика,Николай Демидов,Егор Лигачев,МВД,
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