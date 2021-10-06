Умер бывший замминистра МВД СССР

Умер бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министр внутренних дел Татарской АССР Николай Демидов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Фото: официальный Татарстан официальный Татарстан

«6 октября на 89-м году жизни скончался Демидов Николай Иванович, генерал-лейтенант внутренней службы, бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министр внутренних дел Татарской АССР», - говорится в сообщении ведомства.

В некрологе отметили профессионализм Демидова, патриотизм и преданность службе, а также «огромный вклад в обеспечение безопасности всей страны».