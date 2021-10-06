На инаугурации Кадырова заметили карту России с японским Сахалином

Пользователи соцсетей заметили ошибки на карте мира, на фоне которой Рамзан Кадыров вступал в должность главы Чечни, пишет Ura.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечает издание, на карте Крым принадлежал Украине, остров Сахалин Японии. Там также «пересохли» Черное и Каспийское моря.

Трансляцию инаугурации Кадырова вел телеканал 360.

СМИ сообщали, что церемония проходила «в уникальном торжественном зале, который до сих пор нигде не транслировали».

URA.RU запросило комментарий пресс-службы Кадырова, на момент публикации ответа не поступило.

45-летний Кадыров вступил в должность главы региона во вторник, в день своего рождения. Он был переизбран на выборах, прошедших с 17 по 19 сентября, набрав 99,7% голосов, что стало мировым рекордом.