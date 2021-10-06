Сенатор Олег Селезнев умер от коронавируса

Член Совета федерации от Республики Адыгея Олег Селезнев скончался от коронавирусной инфекции в одном из ковидных госпиталей Краснодара. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Краснодаре и Адыгее.
В материале отмечается, что на момент смерти сенатору было 62 года.
Известно, что до назначения в Совет федерации с 2009 по 2017 год Олег Селезнев заведовал управлением ФСБ по Адыгее. В 2017 году по указу тогдашнего главы Адыгеи Мурата Кумпилова был наделен полномочиями представителя исполнительной власти республики в верхней палате федерального парламента. Олег Селезнев награжден орденами Красной Звезды и «За военные заслуги».
По данным оперштаба, на 6 октября в России смертность от COVID-19 продолжает расти — за сутки от коронавируса скончалось 929 человек. Всего с начала пандемии в стране выявили 7662560 случаев заболевания, из них 6778900 — выздоровели, 212625 — умерли. За сутки, 6 октября, в России коронавирус подтвердили у 25133 человек.