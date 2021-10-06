Сенатор Олег Селезнев умер от коронавируса

Член Совета федерации от Республики Адыгея Олег Селезнев скончался от коронавирусной инфекции в одном из ковидных госпиталей Краснодара. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Краснодаре и Адыгее.

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В материале отмечается, что на момент смерти сенатору было 62 года.

Известно, что до назначения в Совет федерации с 2009 по 2017 год Олег Селезнев заведовал управлением ФСБ по Адыгее. В 2017 году по указу тогдашнего главы Адыгеи Мурата Кумпилова был наделен полномочиями представителя исполнительной власти республики в верхней палате федерального парламента. Олег Селезнев награжден орденами Красной Звезды и «За военные заслуги».