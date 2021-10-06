Лавров осадил иранского журналиста во время пресс-конференции

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом сделал замечание иранскому журналисту, который в это время записывал видеокомментарий. Об этом пишет РИА Новости .

"Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом", — сказал Лавров журналистам.

Он сделал это после того, как корреспондент иранского телеканала начал записывать на камеру свой комментарий по итогам встречи. Лавров, который в это время отвечал на вопрос, обратил внимание, что это мешает.