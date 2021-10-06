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Лавров осадил иранского журналиста во время пресс-конференции

Елена Прошина
17 минут назад

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом сделал замечание иранскому журналисту, который в это время записывал видеокомментарий. Об этом пишет РИА Новости.

"Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом", — сказал Лавров журналистам.

Он сделал это после того, как корреспондент иранского телеканала начал записывать на камеру свой комментарий по итогам встречи. Лавров, который в это время отвечал на вопрос, обратил внимание, что это мешает.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
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