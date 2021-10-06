В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 82.23
Войти в почту

В Кремле назвали «жертв» напряженных отношений России и США

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
36 минут назад

События, которые происходят в двусторонних отношениях России и США, «ведут к страданиям» народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы, и так далее. То, что происходит в наших двусторонних отношениях вообще, ведет к страданию народов двух стран», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Вашингтон уже несколько лет проводит курс «на полное сворачивание отношений» с Москвой, что не привело ни к чему хорошему.

Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве. В МИД России ответили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители