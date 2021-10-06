В Кремле назвали «жертв» напряженных отношений России и США

События, которые происходят в двусторонних отношениях России и США, «ведут к страданиям» народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы, и так далее. То, что происходит в наших двусторонних отношениях вообще, ведет к страданию народов двух стран», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Вашингтон уже несколько лет проводит курс «на полное сворачивание отношений» с Москвой, что не привело ни к чему хорошему.

Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве. В МИД России ответили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России.