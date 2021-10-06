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В Совфеде отреагировали на предложение сенатора США выслать 300 российских дипломатов

Газета.Ru
31 минуту назад

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал предложение сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов, назвав эти предложения попыткой манипуляции, сообщает "Интерфакс".

"Статистику уже неоднократно приводил МИД России, она прозрачна и не вызывает у меня сомнений: пропорция на двустороннем уровне соблюдается скрупулезно и на принципах взаимности, при том что "верхнюю планку", явно и искусственно заниженную, произвольно устанавливает американская сторона", - считает Косачев.

Он также указал на "безграмотность" американских сенаторов, которые включили в этот список 300 российских дипломатов сотрудников российского представительства при ООН.

"И если американским конгрессменам эта ситуация не нравится, им в пределах своей внешнеполитической дремучести осталось только взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США", - считает Косачев.

Ранее МИД отреагировал на предложение сенаторов США выслать 300 российских дипломатов.

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