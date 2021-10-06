Маркировка продуктов питания «раскрасит» полки магазинов

Инициатива об обязательной маркировке продуктов питания разными цветами уже в работе Роспотребнадзора. Согласно новой мере, продукты с переизбытком соли, сахара и жиров — выделят красным цветом, а при нормальных значениях — зеленым.

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Новая инициатива не требует вложений от производителей. Основная цель маркировки — снижение количества диагнозов «ожирение».

— Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах, — заявили «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов и председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» Дмитрий Янин.

Несмотря на это, цветная маркировка может и дезориентировать покупателей. Молочная полка из-за жирных сливок может оказаться в «красной» зоне. Хотя эта продукция не считается вредной для потребителя, отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

Однако в компании Metro заметили сложности в реализации идеи. Поскольку нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет. Допустим, в соленой рыбе много соли, но клиент не съест один кусок за раз.