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В России могут ужесточить наказание для педофилов

Вечерняя Москва
12 минут назад

Предложенный представителями «Единой России» законопроект об ужесточении наказания для педофилов рассмотрят в Государственной думе в октябре. Инициативу поддерживают в большинстве фракций.

Наказание для педофилов могут ужесточить
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РоссииОфициальный сайт Следственного комитета России

Наказание за данное преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором, считают авторы законопроекта.

В настоящее время за изнасилование и насильственные действия сексуального характера предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение. Но это распространяется только на то, если действия были совершены в отношении подростков, не достигших 14-летнего возраста, пишут «Известия».

Согласно законодательству, если подростку больше 14 лет, то преступнику грозит срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Также авторы законопроекта предлагают расширить действие перечисленных норм, установив максимальное наказание за изнасилование двух или более несовершеннолетних и за совершение преступления, совместно с тяжкими или особо тяжкими деяниями.

1 октября Следственный комитет начал проверку по факту возможного изнасилования приемными родителями ребенка в Волгоградской области. Ранее в СМИ появилась информация о том, что несовершеннолетний пациент одной из больниц Волгограда пожаловался на то, что в приемной семье, где он проживает, в отношении него было совершено действие сексуального характера.

Политика,Криминал,Единая Россия,Госдума,СКР,газета "Известия",
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