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Путин и правительство обсудили борьбу с COVID-19. Главное

Елена Прошина
33 минуты назад

Президент России Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства обсудил ситуацию с распространением коронавируса в России. «Рамблер» собрал ключевые заявления участников встречи.

Путин и правительство обсудили борьбу с COVID-19. Главное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин

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Самое главное среди текущих проблем - это борьба с коронавирусной инфекцией.

Вопросы молодежной занятости вызывают озабоченность в связи с пандемией коронавируса.

Ревакцинацию нужно проводить вовремя, иначе ситуация может осложниться.

Поощрение за сделанную прививку должно выдаваться не за справку, а за реальную вакцинацию.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова

Сроки получения результатов тестов на COVID-19 должны быть сокращены до 24 часов.

В России привито первым компонентом вакцины от коронавируса 47,4 млн человек. Полностью - 42,2 млн человек. Повторно вакцинированы и вакцинироваыо после болезни 1,9 млн человек.

Еще 35,9 млн россиян должны привиться от коронавируса, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет, также необходимо повторно привить 7,6 млн человек.

Врачам рекомендовано тестировать пациентов с симптомами гриппа на коронавирус, так как эти симптомы схожи. Сейчас максимальная доля всех случаев заболеваний приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ.

Лотерейные розыгрыши для россиян, привившихся от коронавируса, целесообразно проводить раз в месяц до конца года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

С тяжелым течением болезни среди вакцинированных от коронавируса - менее 0,03% из общего количества привитых.

Под наблюдением в России находятся 967 тысяч заболевших коронавирусом, прирост за неделю составил 15%.

Запасов вакцины от коронавируса в каждом регионе хватит на два месяца, дополнительно выделенные правительством РФ 110 млрд рублей для борьбы с COVID-19 доведены до регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Ситуация в Москве далека от пиковых значений, но динамика сложная. За последнюю неделю рост выявляемости составил 30%, это связано с большим количеством проводимых в столице тестов.

Около 5 млн человек привились от коронавируса в Москве.

В Москве развернуто 12,5 тысяч коек, 8 тысяч из них занято. Задействованы в первую очередь резервные госпитали.

Мэрия ищет возможность внедрять экспресс-тесты на коронавирус в школах.

Политика,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Сергей Собянин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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