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"Слава богу, пронесло": Путин рассказал об общении с заболевшим COVID-19

Вероника Полынина
1 час назад

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что не заразится коронавирусом.

«Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что "Спутник" сыграл свою роль», - заявил президент на совещании с членами правительства, его слова приводит РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул важность ревакцинации и отметил, что в его окружении заболели люди, которые своевременно не сделали очередную прививку.

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При этом Путин отметил, что все заразившиеся в его окружении перенесли болезнь в легкой форме. Например, человек, из-за которого ему пришлось уйти на самоизоляцию, переболел почти бессимптомно – у него два дня была небольшая температура.

«Я общался целый день с человеком, который заболел. Он почувствовал, что заболел, только на следующий день: бессимптомно болел, но все равно заболел. Правда, температура была небольшая: два дня, и все», - рассказал президент.

Владимир Путин вакцинировался от COVID-19 еще в феврале. 29 сентября на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер признался, что у него до сих пор сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.

Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,РИА Новости,
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