«Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что "Спутник" сыграл свою роль», - заявил президент на совещании с членами правительства, его слова приводит РИА «Новости».