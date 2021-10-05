Президент России Владимир Путин выразил надежду, что не заразится коронавирусом.
«Я общался с инфицированными людьми, заболевшими сотрудниками, слава богу, пронесло, что называется. Я не заболел, пока во всяком случае, и я надеюсь, что этого не случится, но я так понимаю, что "Спутник" сыграл свою роль», - заявил президент на совещании с членами правительства, его слова приводит РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул важность ревакцинации и отметил, что в его окружении заболели люди, которые своевременно не сделали очередную прививку.
При этом Путин отметил, что все заразившиеся в его окружении перенесли болезнь в легкой форме. Например, человек, из-за которого ему пришлось уйти на самоизоляцию, переболел почти бессимптомно – у него два дня была небольшая температура.
«Я общался целый день с человеком, который заболел. Он почувствовал, что заболел, только на следующий день: бессимптомно болел, но все равно заболел. Правда, температура была небольшая: два дня, и все», - рассказал президент.
Владимир Путин вакцинировался от COVID-19 еще в феврале. 29 сентября на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер признался, что у него до сих пор сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.