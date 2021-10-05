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Путин уволил заместителя Шойгу

Ura.Ru
23 минуты назад

Замглавы Минобороны, генерал-полковник Андрей Картополов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ведомстве произведен ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота (ВМФ).

Путин уволил заместителя Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Указом президента заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобожден от занимаемой должности. Он уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы», — передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Картаполов прошел в нижнюю палату парламента от партии «Единая Россия», уточняют «Известия». Отмечается также, что первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов. Его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил детского омбудсмена Анну Кузнецову и советника главы государства Владимира Васильева от должностей в связи с их избранием в Госдуму. С кандидатурами на освободившиеся должности президент пока не определился.

Политика,Александр Носатов,Андрей Картаполов,Анна Кузнецова,Владимир Васильев,Владимир Путин,Министерство обороны,Единая Россия,Госдума,газета "Известия",РИА Новости,
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