Путин уволил заместителя Шойгу

Замглавы Минобороны, генерал-полковник Андрей Картополов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ведомстве произведен ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота (ВМФ).

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«Указом президента заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобожден от занимаемой должности. Он уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы», — передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Картаполов прошел в нижнюю палату парламента от партии «Единая Россия», уточняют «Известия». Отмечается также, что первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов. Его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.