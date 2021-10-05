Глава Минвостокразвития раскрыл детали нового города Спутник

Город Спутник станет одним из самых комфортабельных и современных на Дальнем Востоке. В нем планируется создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков .

«Ни в коем случае Спутник не будет тем, что называют „человейником“. Цель Спутника — стать самым комфортабельным и современным городским пространством на Дальнем Востоке России », — передает слова Чекункова РИА «Новости». Он отметил, что в Спутнике собираются создать тематические кварталы стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Например: японский квартал, китайский квартал, корейский квартал», — рассказал глава ведомства. По словам Чекункова, для проектировки и реализации этих идей будут приглашены архитекторы из соответствующих стран.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами. Каждый из них хотят сделать городом-миллионником. Позднее в Минвостокразвития сообщили, что в 30 километрах от Владивостока планируют построить новый город Спутник. Он будет рассчитан на 300 тысяч жителей, передает агентство Nation News. По оценкам министерства, первый этап строительства обойдется в порядка 100 миллиардов рублей.