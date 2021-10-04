Путин сменил двух глав регионов

Президент России Владимир Путин сменил губернаторов Владимировской и Тамбовской областей, сообщает РИА «Новости».

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Президент принял отставку Владимира Сипягина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александра Авдеева, который последние пять лет был депутатом Госдумы, а до этого занимал посты заместителя губернатора Калужской области и мэра Обнинска.

Глава государства встретился с Авдеевым в режиме видеоконференции и пожелал ему успехов на новой должности. Президент обратил внимание, что нужно вникать в проблемы региона, работать с людьми и общественными организациями.

Экс-глава Владимирской области Владимир Сипягин станет депутатом Госдумы.

Владимир Путин также принял отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина и назначил врио руководителя региона Максима Егорова – бывшего заместителя главы Минстроя России.

Как сообщает «Интерфакс», во время видеовстречи с Егоровым Путин спросил, за какие направления он отвечал в Минстрое. Тот ответил, что занимался ЖКХ, формированием комфортной городской среды и четырьмя федеральными проектами: «Чистая вода», «Оздоровление реки Волги», «Комфортная городская среда» и «Расселение аварийного жилого фонда».