Путин подписал указ об учреждении Дня отца

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране Дня отца. Праздник будут отмечать каждый год в третье воскресенье октября, говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что праздник был учрежден в целях укрепления института семьи, а также повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Ранее с инициативой учредить в России День отца выступил Минтруд. Там отметили, что введение праздника обусловлено статьей 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.