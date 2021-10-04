В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.55
Войти в почту

Путин подписал указ об учреждении Дня отца

Lenta.ruиещё 7
43 минуты назад

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране Дня отца. Праздник будут отмечать каждый год в третье воскресенье октября, говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что праздник был учрежден в целях укрепления института семьи, а также повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Ранее с инициативой учредить в России День отца выступил Минтруд. Там отметили, что введение праздника обусловлено статьей 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В сентябре сообщалось, что президент России учредил почетный знак «За успехи в труде». Награждение почетным знаком станет формой поощрения трудовых коллективов, организаций и учреждений в различных сферах, а также за другие заслуги перед государством за пять лет. При этом повторное награждение не предусмотрено, уточняется в соответствующем указе главы государства.

Политика,Видео,Владимир Путин,Минтруд,
118
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители