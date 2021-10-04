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Баталина отказалась от поста замминистра труда

Анна Безрукова
49 минут назад

Заместитель министра труда РФ Ольга Баталина, которая получила мандат депутата Государственной Думы, написала заявление об уходе со своего поста. Оно адресовано премьер-министру России Михаилу Мишустину, рассказал РИА Новости источник.

Баталина отказалась от поста замминистра труда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Баталина написала заявление Мишустину», - уточнил собеседник агентства.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе заседания в понедельник, 4 октября, зарегистрирует депутатом Госдумы Баталину, говорится в проекте постановления комиссии.

Напомним, выборы в ГД VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала выборы в Госдуму состоявшимися. В соответствии с результатами, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Путин произвел перестановки в Кремле

Ранее сообщалось, что руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от мандатов депутатов Госдумы.

Кроме этого, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, которая возглавляла с Лавровым, Шойгу и Проценко общефедеральную часть списка политической партии «Единой России», направила заявление об отказе от мандата.

Первое заседание Госдумы нового созыва, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пройдет 12 октября.

Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Михаил Мишустин,Ольга Баталина,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,Справедливая Россия,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,МИД,РИА Новости,
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