Баталина отказалась от поста замминистра труда

Заместитель министра труда РФ Ольга Баталина, которая получила мандат депутата Государственной Думы, написала заявление об уходе со своего поста. Оно адресовано премьер-министру России Михаилу Мишустину, рассказал РИА Новости источник.

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«Баталина написала заявление Мишустину», - уточнил собеседник агентства.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе заседания в понедельник, 4 октября, зарегистрирует депутатом Госдумы Баталину, говорится в проекте постановления комиссии.

Напомним, выборы в ГД VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала выборы в Госдуму состоявшимися. В соответствии с результатами, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Кроме этого, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, которая возглавляла с Лавровым, Шойгу и Проценко общефедеральную часть списка политической партии «Единой России», направила заявление об отказе от мандата.