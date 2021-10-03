Зеленский: Украина и ЕС намерены создать телеканал о борьбе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Евросоюзом об организации совместного телеканала о противостоянии с Россией. Об этом он рассказал на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции партии «Слуга народа», передает ТАСС.

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«Сегодня ведется обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет ... за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине, - это борьба против российской дезинформации», - рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы остаться на посту главы украинского государства до тех пор, пока не выполнит всех своих предвыборных обещаний. В то же время он сообщил, что пока не решил, идти ли ему на второй президентский срок.

При этом он отметил, что в программе президентской партии «Слуга народа» практически не осталось пунктов, которые они не смогли бы выполнить.