Зеленский: Украина и ЕС намерены создать телеканал о борьбе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Евросоюзом об организации совместного телеканала о противостоянии с Россией. Об этом он рассказал на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции партии «Слуга народа», передает ТАСС.
«Сегодня ведется обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет ... за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине, - это борьба против российской дезинформации», - рассказал Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы остаться на посту главы украинского государства до тех пор, пока не выполнит всех своих предвыборных обещаний. В то же время он сообщил, что пока не решил, идти ли ему на второй президентский срок.
При этом он отметил, что в программе президентской партии «Слуга народа» практически не осталось пунктов, которые они не смогли бы выполнить.
Кроме того, он сообщил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным как лично, так и в «нормандском формате».