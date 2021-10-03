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В Москве оценили призыв Финляндии к диалогу с Россией

Елена Прошина
28 минут назад

Российские власти выразили надежду, что заявления в Европе о необходимости диалога с Москвой будут становиться всё тверже, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

МИД ответил на призыв Финляндии к диалогу с Россией
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в новом многополярном мире требуется объединение усилий для совместного решения задач, «а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении». Так дипломат высказался о словах президента Финляндии Саули Ниинисте, призвавшего Европу изменить политику по отношению к Москве и начать с ней сотрудничать.

Как считают в Хельсинки, диалог с Россией является основой безопасности, а устойчивые отношения не могут быть построены только на военной силе.

«Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас», — отметил Ниинисте, предостерегая тем самым от развязывания войны.

Президент Финляндии считает, что европейско-российские отношения сократились почти до несуществующих.

Ранее Пентагон напомнил причину сокращения контактов с Россией.

«Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам из-за агрессивных действий России на Украине», — заявили в военном ведомстве США.

Политика,Александр Грушко,Министерство обороны,Пентагон,РИА Новости,
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