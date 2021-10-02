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В МИД оценили ход сертификации «Северного потока - 2»

Ювелина Бернст
26 минут назад

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что процедуры по сертификации «Северного потока - 2» идут, передает РИА «Новости».

В ведомстве рассчитывают, что проект будет осуществлен, поскольку для этого были предприняты все необходимые шаги, в том числе в правовой области.

Политика опять может повлиять на "Северный поток-2"

При этом дипломат допустил, что противники проекта попытаются этому помешать. Однако какие действия они могут предпринять и какие «юридические закорючки» использовать, пока сказать сложно, добавил Грушко.

Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус Дитер Маубах накануне отметил, что процедура сертификации российского газопроводы значительно задержится, так как, получение всех необходимых разрешений может занять много времени. В ФРГ считают, что «Северный поток - 2» не сможет обеспечить страну газом будущей зимой.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в начале сентября. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год проходит из России в Германию.

Политика,Видео,Александр Грушко,МИД,РИА Новости,
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