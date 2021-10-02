В Совфеде ответили на угрозу чешского дипломата про газ РФ

Европа нуждается в российском газе, и заявление о «жесткой позиции потребителей» в вопросах, связанных с расценками на газ, не разделяют в других частях Европейского союза. Об этом заявил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Так он прокомментировал слова Вацлава Бартушки, специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности. Об этом пишет РБК.

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По словам Джабарова, представитель Чехии ошибается, пытаясь говорить от имени всей Европы. Он сомневается, что весь ЕС думает так, как представитель страны, которая резко сменила дружественный курс в отношении России на противоположный.

Джабаров отметил, что переход Европы на «зеленую» энергетику — это вопрос весьма туманного будущего. По его словам, если в Чехии случится энергетический кризис, то заявления подобного рода «никто не будет слушать».

При этом он назвал слова Бартушки абсолютно недружественным поступком представителя «недружественной» по отношению к России страны.