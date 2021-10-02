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В Совфеде ответили на угрозу чешского дипломата объявить России газовую войну

Елена Прошина
55 минут назад

Европа нуждается в российском газе, и заявление о «жесткой позиции потребителей» в вопросах, связанных с расценками на газ, не разделяют в других частях Европейского союза. Об этом заявил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Так он прокомментировал слова Вацлава Бартушки, специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности. Об этом пишет РБК.

В Совфеде ответили на угрозу чешского дипломата про газ РФ
Фото: ТАССТАСС

По словам Джабарова, представитель Чехии ошибается, пытаясь говорить от имени всей Европы. Он сомневается, что весь ЕС думает так, как представитель страны, которая резко сменила дружественный курс в отношении России на противоположный.

Джабаров отметил, что переход Европы на «зеленую» энергетику — это вопрос весьма туманного будущего. По его словам, если в Чехии случится энергетический кризис, то заявления подобного рода «никто не будет слушать».

При этом он назвал слова Бартушки абсолютно недружественным поступком представителя «недружественной» по отношению к России страны.

Ранее чешский дипломат Вацлав Бартушка заявил, что считает, что Евросоюзу следует занять «жёсткую позицию потребителей» в вопросах цен на газ. Он выразил мнение, что причина кризиса в Европе — неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику.

Политика,Вацлав Бартушка,Владимир Джабаров,Совет Федерации,ЕС,
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