В Москве оценили призыв Финляндии к диалогу с Россией

Ранее на семинаре, который был посвящен 60-летию национального Института внешней политики, Ниинистё призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой.
"Можно только приветствовать заявление президента Финляндии, который по сути констатировал очевидное: политика Евросоюза в отношении России, сузившаяся до пределов санкционного давления и попыток влиять на наши внутренние дела, оказалась неэффективной и не имеет перспективы" - сказал Косачев РИА Новости.
Вице-спикер СФ назвал это "хорошим признаком". Он надеется, что некоторые другие европейские лидеры "будут теперь смелее и откровеннее предлагать давно назревшие перемены курса ЕС в отношениях с Россией".