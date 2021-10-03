В Москве оценили призыв Финляндии к диалогу с Россией

"Можно только приветствовать заявление президента Финляндии, который по сути констатировал очевидное: политика Евросоюза в отношении России, сузившаяся до пределов санкционного давления и попыток влиять на наши внутренние дела, оказалась неэффективной и не имеет перспективы" - сказал Косачев РИА Новости.