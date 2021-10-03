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Косачев оценил заявление президента Финляндии о диалоге с Россией

Российская Газетаиещё 7
19 минут назад

Ранее на семинаре, который был посвящен 60-летию национального Института внешней политики, Ниинистё призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой.

В Москве оценили призыв Финляндии к диалогу с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Можно только приветствовать заявление президента Финляндии, который по сути констатировал очевидное: политика Евросоюза в отношении России, сузившаяся до пределов санкционного давления и попыток влиять на наши внутренние дела, оказалась неэффективной и не имеет перспективы" - сказал Косачев РИА Новости.

Вице-спикер СФ назвал это "хорошим признаком". Он надеется, что некоторые другие европейские лидеры "будут теперь смелее и откровеннее предлагать давно назревшие перемены курса ЕС в отношениях с Россией".

Политика,Санкции,Безопасность,Совет Федерации,ЕС,РИА Новости,
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