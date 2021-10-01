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Путин освободил от должностей Васильева и Кузнецову

Анна Безрукова
3 минуты назад

Президент России Владимир Путин сегодня, 1 октября освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена по причине ее избрания качестве депутата Госдумы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин уволил детского омбудсмена и своего советника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По той же причине глава государства освободил от должности советника президента Владимира Васильева.

Отметим, что данные указы начинают действовать с даты их подписания.

Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин переходит на работу в Госдуму. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ЛДПР. Сипягина внесли в федеральный список партии в ходе выборов в Госдуму и по результатам голосования он прошел в нижнюю палату парламента.

Также представители ЛДПР отметили, что на новом посту, на уровне федерального политика Сипягину удастся сделать гораздо больше для Владимирской области. И добавили, что указ о сложении с себя действующих полномочий он подпишет в ближайшее время.

А 23 сентября появились данные, что мэр Краснодара Евгений Первышов сложил свои полномочия из-за перехода в Госдуму.

«Меня избрали депутатом Государственной думы по 46-му избирательному округу... Уже есть уведомление... И я уже написал заявление в адрес городской думы о досрочном прекращении полномочий», — сообщил Первышов РИА Новости.

Политика,Владимир Сипягин,Евгений Первышов,Анна Кузнецова,Владимир Васильев,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,РИА Новости,
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