Путин уволил детского омбудсмена и своего советника

Президент России Владимир Путин сегодня, 1 октября освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена по причине ее избрания качестве депутата Госдумы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
По той же причине глава государства освободил от должности советника президента Владимира Васильева.
Отметим, что данные указы начинают действовать с даты их подписания.
Ранее сообщалось, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин переходит на работу в Госдуму. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ЛДПР. Сипягина внесли в федеральный список партии в ходе выборов в Госдуму и по результатам голосования он прошел в нижнюю палату парламента.
Также представители ЛДПР отметили, что на новом посту, на уровне федерального политика Сипягину удастся сделать гораздо больше для Владимирской области. И добавили, что указ о сложении с себя действующих полномочий он подпишет в ближайшее время.
А 23 сентября появились данные, что мэр Краснодара Евгений Первышов сложил свои полномочия из-за перехода в Госдуму.
«Меня избрали депутатом Государственной думы по 46-му избирательному округу... Уже есть уведомление... И я уже написал заявление в адрес городской думы о досрочном прекращении полномочий», — сообщил Первышов РИА Новости.