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В РФ появился перечень запрещенных к передаче за границу сведений

Национальная Служба Новостейиещё 7
2 часа назад

ФСБ России предлагает давать людям и организациям статус иноагента, в том случае, если те передают за границу несекретные сведения, которые будут содержать информацию о состоянии отечественной армии и ход космических исследований, говорится в приказе на официальном портале нормативных актов.

В РФ появился перечень запрещенных к передаче за границу сведений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков не исключил корректировку закона об иноагентах Служба безопасности составила список из 60 пунктов, в котором указана информация, не являющаяся гостайной, но при этом её передача зарубежным организациям или людям может стать поводом для присвоения статуса иноагента.

В частности, речь идет о передачи оценок и прогнозов по военно-политическому развитию России, о местонахождении военных подразделений и обстановке в армии.

Также присвоить статус иноагента могут за передачу данных по разработке новейшего оружия и другой информации, в том числе о финансовом состоянии «Роскосмоса». Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение каких-либо поправок к закону об иноагентах возможно только после начала работы Госдумы.

По его словам, необходимо, чтобы парламент приступил к работе и были сформированы комитеты.

Политика,Безопасность,Дмитрий Песков,Роскосмос,ФСБ,Госдума,
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