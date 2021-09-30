Россия обвинила Чехию в дискриминации из-за ситуации с АЭС

Москва считает дискриминационным политизированное решение чешских властей отстранить Россию и Китай от строительства нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил в четверг заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев.

"27 сентября президент Чехии Милош Земан подписал одобренный ранее обеими палатами чешского парламента закон о мерах по переходу Чехии к низкоэмиссионной энергетике. По инициативе праволиберальной оппозиции в этот закон были включены положения, фактически дискриминирующие потенциальных участников проекта расширения чешской АЭС "Дукованы" из России и Китая, - сказал он. - В законе зафиксировано, что при строительстве новых блоков в Чехии могут использоваться только технологии поставщиков из государств - участников соглашения ВТО о государственных закупках 1996 года, участниками которого Россия и Китай не являются".

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По словам дипломата, законом также предусмотрены и другие механизмы, блокирующие участие компаний из РФ и КНР в атомных проектах на территории Чехии.

"Вызывает сожаление, что в Праге, вопреки экономической логике и с ущербом для интересов профильного чешского бизнеса, возобладал такой политизированный подход, - заметил он. - Не секрет, что в тендере на расширение чешской АЭС намеревалась принять участие и наша госкорпорация "Росатом", являющаяся не только лидером мировой ядерной энергетики, но и давним и традиционным партнером Чехии, с которой в этой сфере у нас, действительно, десятилетиями развивалось весьма плодотворное сотрудничество".

"Обратили при этом внимание, что ранее глава чешского государства не поддержал принятие подобного закона, справедливо указывая на то, что сокращение количества участников в тендерных процедурах закономерно снижает конкуренцию и ведет к удорожанию проекта", - указал заместитель официального представителя МИД РФ.

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».

«Президент Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый «низкоуглеродный закон», который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС «Дукованы», – приводит сообщение РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

Отмечается, что закон позволяет использовать в строительстве блока, а также в последующей его эксплуатации технологии только от тех стран, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года, в число которых Россия и КНР не входят.

Ранее сообщалось, что палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента исключила российские и китайские компании из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.

Чехия не пересмотрит решение, согласно которому компании из РФ и КНР были отстранены от участия в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" (юго-восток республики). Об этом заявил во вторник журналистам вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек.

"Чехия ничего пересматривать не будет", - отметил Гавличек. По его словам, расширение списка участников конкурса "в данный момент вообще не рассматривается".

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее сообщила, что китайские власти надеются на то, что правительство Чехии пересмотрит решение по АЭС "Дукованы" в соответствии с принципами справедливой рыночной конкуренции. По словам китайского дипломата, Пекин ожидает от чешского правительства создания "недискриминационной и прозрачной деловой среды" для иностранных инвесторов.

Пресс-секретарь МИД Чехии Эва Давидова, комментируя слова коллеги из Пекина, сказала, что внешнеполитическое ведомство республики не получало официальных обращений китайской стороны по поводу подписанного Земаном в понедельник закона, исключающего участие компаний РФ и КНР в строительстве и обслуживании нового энергоблока на АЭС "Дукованы".

Россия не забыла те времена, когда контролировала Центральную Европу, поэтому она остается угрозой для стран данного региона, заявил глава Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский. Мнимая «российская угроза» является для Праги удобным поводом взаимодействовать с ЕС и НАТО, ответили на это в Москве.

Председатель Конституционного суда Чехии Павел Рыхетский заявил, что Россия всегда будет представлять угрозу для Центральной Европы. По его словам, Россия никогда не забудет того времени, когда она практически управляла регионом.

«Интересно, что они реализуют свои задачи даже через государственных агентов на территории нашей суверенной страны. Считаю это доказательством того, что у нас не должно быть иллюзий по поводу намерений и планов Российской Федерации относительно ее бывшей зоны влияния», — сказал судья.

Он также указал, что утверждения президента Чехии Милоша Земана и министра юстиции Марии Бенешовой о том, что у следствия существует несколько версий о причинах взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, наносят ущерб Праге, как члену в Евросоюзе и НАТО.

Выступая на Чешском телевидении (ČT) в воскресенье, 23 мая, Рыхетский выразил уверенность в том, что именно «русские» причастны к тому, что произошло на складе боеприпасов. По его словам, этой же позиции придерживаются премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.

«За взрывом стоят агенты российской военной разведки ГРУ, и над другой версией следователи не работают», — сказал Рыхетский.

Он напомнил также, что сообщения о нескольких версиях следствия были опровергнуты надзорной областной прокуратурой Брно.

В Чехии создаётся такая ситуация, чтобы «ни один высокопоставленный политический деятель не может не то что позитивно, а даже нейтрально высказаться в отношении России», пояснил член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Российская «угроза» для Чехии всегда будет в ближайшее время очень удобным поводом взаимодействовать с ЕС и НАТО, взаимодействовать с США», — приводит RT слова эксперта.

В прошлом месяце сообщалось, что чехи в основном воспринимают Россию как угрозу безопасности своей страны – такие выводы следуют из проведенного агентством Median опроса для Чешского радио, сообщает Irozhlas.

Большинство из 1037 респондентов указали, что оценивают риски, связанные с Россией на уровне 6,5 по десятибалльной шкале. Кроме того, почти четверть опрошенных призналась, что видит в России «серьезную угрозу».

«В основном это люди, которые живут в больших городах. Там 25 процентов населения считает, что Россия представляет для них серьезную угрозу», — сказал директор Median Пшемыслав Чех.

Помимо этого, около 65% респондентов поддерживают решение, озвученное министром промышленности и торговли Чехии Карелом Гавличеком о том, что правительство не будет привлекать российскую компанию «Росатом» к участию в предстоящем тендере на завершение строительства АЭС Дукованы на западе Моравии.

Эскалация отношений России и Европы началась после того, как 17 апреля Прага объявила, что якобы «агенты российской военной разведки ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в причастности ко взрывам во Врбетице.

Москва опровергла обвинения Праги, назвав их необоснованными, противоречивыми, безответственными и провокационными, указав на то, что доказательств причастности ко взрывам никаких нет.

Чехия и Россия обоюдно выслали дипломатов. Из солидарности с позицией Праги по этому делу российских дипломатов также выслали Словакия, Польша, Эстония, Болгария, Украина, Литва и Латвия. Президент Европейского совета Шарль Мишель также выразил полную поддержку Праге.

В ответ Москва на официальном уровне назвала Чехию и США «недружественными странами», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Гамачек заявил, что данный шаг Москвы стал ответом на «демонтаж резидентуры ГРУ и СВР» с территории Чехии.

При этом, как сообщал портал Seznam Zprávy, сам Гамачек планировал предложить Москве следующий обмен: Прага сохраняет в тайне дело по взрывам, а российские власти за это дадут чешской стороне миллион доз вакцин «Спутник V» и проведут в Чехии саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В Чехии такое поведение назвали торговлей национальными интересами с Россией.

В свою очередь, болгарский торговец оружием Емельян Гебрев заявил изданию Der Spiegel, что его компания ЕМКО хранила во Врбетице старые боеприпасы времен Варшавского договора и они не предназначались для дальнейшей продажи.

Он признался также, что впервые услышал версию о причастности якобы российских спецслужб к взрывам после того, как обвинения выдвинули чешские власти.

«До этого момента для нас это было непроясненным инцидентом», — заключил бизнесмен.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал историю со взрывами во Врбетице позорной для Чехии и усомнился в том, что расследование дела может закончиться «каким-то конкретным результатом».

Политическое упрямство Чехии омрачает будущее энергетики в стране. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Так он прокомментировал отказ местных властей выдавать разрешение компаниям из России и Китая на участие в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы», расположенной на юго-востоке республики.

Эксперт отметил, что Чехия «не пророссийски настроенная страна». Власти принимают решение, опираясь на прошлые разногласия. По его мнению, в ближайшее время политика местных властей не изменится.