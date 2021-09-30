Эрдоган оценил результаты переговоров с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган дал высокую оценку прошедшей встрече с Владимиром Путиным. Он назвал их переговоры продуктивными. Об этом турецкий лидер сообщил в своем Telegram, пишет РИА Новости.
Это была первая очная встреча Владимира Путина с того момента, как он ушел на самоизоляцию. До этого практически все переговоры с участием российского лидера проходили в видеоформате.
Встреча в Сочи Тайипа Эрдогана и Владимира Путина длилась около трех часов. Переговоры состоялись на фоне очередного обострения ситуации на севере Сирии. Эрдоган назвал отношения России и Турции главным гарантом мира в Сирии и безопасности на территории Ближнего Востока. Он подчеркнул, что их сотрудничество в области повышения обороноспособности обеих стран очень важно.
Кроме того лидеры двух государств обсудили вопросы экономического сотрудничества Анкары и Москвы и выразили мнения касательно ситуаций в Афганистане, Ливии и Закавказье.
Также Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами. Он выразил свои соболезнования из-за гибели российских сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожаров. Эрдоган отметил, что лишь хороший друг приходит на помощь в темный день.