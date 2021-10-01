Поклонская прокомментировала отставки министров в правительстве Крыма

На прошлой неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже они были арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве.

Затем в отставку подали министр транспорта Крыма Евгений Исаков и министр здравоохранения Александр Остапенко . Поклонская выразила мнение, что в Крыму часто бывает так, что высокопоставленные чиновники становятся участниками громких коррупционных скандалов и попадают в тюрьму.

"Пока мы видим кадровую чехарду и аресты. Конечно, было бы лучше, наоборот. Понятно, что глава Крыма - единственный человек, который работает, и сложно находиться в окружении, где без него никто ничего не делает", - сказала парламентарий.

По ее словам, возможно, для недопущения подобного в будущем нужно менять подход при выборе кандидатов на министерские посты. Поклонская также рассказала, что ей как-то во время прорыва дамбы пришлось посреди ночи звонить главе Крыма Сергею Аксенову, потому что сотрудники МЧС не выдали ей резиновую лодку. Политик выразила надежду на то, что после кадровых перестановок на полуострове вокруг Аксенова сформируется сильная и надежная команда профессионалов.