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Эрдоган взял на встречу с Путиным главу турецкой разведки

Мария Иванова
13 минут назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в сопровождении главы турецкой национальной разведки Хакана Фидана. Об этом сообщает Anadolu.

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 29 сентября, через полтора года после их последней очной встречи.

Эрдоган говорил, что одной из основных тем переговоров станет ситуация в Идлибе, где возник риск прямого столкновения сирийских и турецких войск. СМИ писали, что Турция перебрасывает в Идлиб тысячи бойцов и множество техники, чтобы предотвратить возможное наступление сирийцев. В Турции заявляли, что за последнюю неделю в провинции выросла активность российской военной авиации.

СМИ: Турция предаст Россию после встречи Путина с Эрдоганом

Еще одной темой встречи называли ситуацию в Нагорном Карабахе: с заключения мирного договора Армений и Азербайджаном прошел год, но не всего его пункты выполнены, в том числе не до конца произведен обмен пленными, не разморожены транспортные коммуникации, возникли проблемы с определением границ.

Встреча Путина и Эрдогана пройдет в закрытом для прессы режиме. Помимо главы разведки, турецкого президента сопровождают глава его управления по связям Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Ибрагим Калын.

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