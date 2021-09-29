Эрдоган взял на встречу с Путиным главу турецкой разведки

Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 29 сентября, через полтора года после их последней очной встречи.

Эрдоган говорил, что одной из основных тем переговоров станет ситуация в Идлибе, где возник риск прямого столкновения сирийских и турецких войск. СМИ писали, что Турция перебрасывает в Идлиб тысячи бойцов и множество техники, чтобы предотвратить возможное наступление сирийцев. В Турции заявляли, что за последнюю неделю в провинции выросла активность российской военной авиации.

Еще одной темой встречи называли ситуацию в Нагорном Карабахе: с заключения мирного договора Армений и Азербайджаном прошел год, но не всего его пункты выполнены, в том числе не до конца произведен обмен пленными, не разморожены транспортные коммуникации, возникли проблемы с определением границ.