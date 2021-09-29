Собянин, Лысенко и Воробьев отказались от мандатов

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С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». С учетом данных по одномандатным округам в Думу прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России - За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.

По данным ЦИК, двое из 12 кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия», представленных в списке в Москве, отказались от своих депутатских мандатов – это столичный градоначальник Сергей Собянин и главный врач больницы 52 Марьяна Лысенко.

Также отказались перейти в Госдуму два кандидата по списку «Единой России» в Московской области - губернатор региона Андрей Воробьев и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.