Собянин, Лысенко и Воробьев отказались от мандатов

Мэр Москвы Сергей Собянин, главный врач больницы 52 Марьяна Лысенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев отказались от мандатов депутатов Государственной думы нового созыва. Об этом со ссылкой на постановление ЦИК России пишет ТАСС.
С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы, победу на которых одержала «Единая Россия». С учетом данных по одномандатным округам в Думу прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России - За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста.
По данным ЦИК, двое из 12 кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия», представленных в списке в Москве, отказались от своих депутатских мандатов – это столичный градоначальник Сергей Собянин и главный врач больницы 52 Марьяна Лысенко.
Также отказались перейти в Госдуму два кандидата по списку «Единой России» в Московской области - губернатор региона Андрей Воробьев и главврач Балашихинского роддома Наталья Алимова.
Сегодня стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева также отказались от своих мандатов депутатов Госдумы. Из первой пятерки лидеров федерального избирательного списка «Единой России» в парламенте будет работать уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.