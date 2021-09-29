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Более 900 хакерских атак зафиксировали на выборах в Госдуму

Елена Прошина
15 минут назад

Свыше 900 хакерских атак на российскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено на выборах в Госдуму, сообщают «Известия» со ссылкой на секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Более 900 хакерских атак зафиксировали на выборах в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о промежутке с 17 по 19 сентября. По его словам, компьютерные атаки были направлены на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения.

Секретарь Совбеза отметил, что в некоторых случаях кибер-злоумышленники меняли адрес источника атаки, чтобы скрыть следы.

Как сообщалось ранее, посольство России в Вашингтоне попросило американские власти объяснить кибератаки на Центризбирком РФ во время выборов депутатов Госдумы.

Отмечается, что количество атак хакеров было «беспрецедентным». 50 процентов из них пришлось на США. В посольстве рассчитывают получить «исчерпывающие разъяснения» по этому поводу.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев заявил, что попытка сорвать выборы депутатов Госдумы кибератаками провалилась.

«Нигде возможность электронно голосовать не исчезла», — отметил он.

Политика,Олег Матвейчев,Николай Патрушев,Финансовый университет,Центризбирком России,Госдума,газета "Известия",
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