Более 900 хакерских атак зафиксировали на выборах в Госдуму

Свыше 900 хакерских атак на российскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено на выборах в Госдуму, сообщают «Известия» со ссылкой на секретаря Совбеза Николая Патрушева.
Речь идет о промежутке с 17 по 19 сентября. По его словам, компьютерные атаки были направлены на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения.
Секретарь Совбеза отметил, что в некоторых случаях кибер-злоумышленники меняли адрес источника атаки, чтобы скрыть следы.
Как сообщалось ранее, посольство России в Вашингтоне попросило американские власти объяснить кибератаки на Центризбирком РФ во время выборов депутатов Госдумы.
Отмечается, что количество атак хакеров было «беспрецедентным». 50 процентов из них пришлось на США. В посольстве рассчитывают получить «исчерпывающие разъяснения» по этому поводу.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев заявил, что попытка сорвать выборы депутатов Госдумы кибератаками провалилась.
«Нигде возможность электронно голосовать не исчезла», — отметил он.