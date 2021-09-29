Более 900 хакерских атак зафиксировали на выборах в Госдуму

Свыше 900 хакерских атак на российскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено на выборах в Госдуму, сообщают «Известия» со ссылкой на секретаря Совбеза Николая Патрушева.

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Речь идет о промежутке с 17 по 19 сентября. По его словам, компьютерные атаки были направлены на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения.

Секретарь Совбеза отметил, что в некоторых случаях кибер-злоумышленники меняли адрес источника атаки, чтобы скрыть следы.

Как сообщалось ранее, посольство России в Вашингтоне попросило американские власти объяснить кибератаки на Центризбирком РФ во время выборов депутатов Госдумы.

Отмечается, что количество атак хакеров было «беспрецедентным». 50 процентов из них пришлось на США. В посольстве рассчитывают получить «исчерпывающие разъяснения» по этому поводу.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев заявил, что попытка сорвать выборы депутатов Госдумы кибератаками провалилась.