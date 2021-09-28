В Кремле ответили на претензии Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заключение контракта между Россией и Венгрией по поставке газа в обход Украины и ответил на критику украинских властей. Он убежден, что российские власти готовы продолжать транзит через Украину, если это будет выгодно для экономики РФ

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«Контракт (между „Газпромом“ и Венгрией до 2036 года, — прим. ред.) заключается на максимально экономически выгодных условиях. Никаких табуированных маршрутов транзита не существует. Президент РФ говорил о готовности почти 24 года продолжать транзит через Украину на экономически выгодных и целесообразных условиях. Не должно быть места для таких истеричных реакций (со стороны украинского МИД, — прим. ред.)», — отметил Песков на конференц-колле.

Он также дополнил, что Украина сможет и напрямую закупать газ у России. Этот вариант уже неоднократно обсуждался.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что российские власти наблюдают, как развивается рынок в Европе, где на данный момент возникли проблемы с повышением цен на газ.

«Специалистам понятны те факторы, которые давят на цены. Это объективные факторы. В свою очередь мы говорили, что „Газпром“ близок к историческому рекорду по поставкам [газа] европейским потребителям и готов рассматривать новые контракты, чтобы удовлетворять растущие потребности», — заключил Песков.