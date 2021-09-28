Медведев сравнил Запад с лающей собакой

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что не нужно проявлять никакой реакции на сомнения Запада в легитимности российских выборов.
«Да на это никак не нужно реагировать. Можно сказать несколько грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такого рода заявления. Мы — самостоятельное государство, крупная страна с государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть действуют свои законы. Поэтому, что бы они не заявляли, для нас это не играет никакой роли», — отметил он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос относительно сомнений Запада по поводу выборов в России.
Как считает Медведев, ОБСЕ хотела заранее дискредитировать российские выборы, когда отказалась присылать своих экспертов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова также выразила недоумение по поводу того, что в условиях пандемии ОБСЕ считает, что «в другие государства можно вообще не посылать наблюдателей, а в Соединенные Штаты направлять 33 человека, хотя там в 1,5-2 раза больше избирателей». США ограничили международное наблюдение также в связи с эмидемией коронавируса, но со стороны ЕС данное решение было проигнорировано.
Еще в конце августа глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о проводимой спланированной кампании, направленной на «дискредитацию выборов в РФ и подготовке общественного мнения за границей к непризнанию их итогов».