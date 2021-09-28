Медведев сравнил Запад с лающей собакой

«Да на это никак не нужно реагировать. Можно сказать несколько грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такого рода заявления. Мы — самостоятельное государство, крупная страна с государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть действуют свои законы. Поэтому, что бы они не заявляли, для нас это не играет никакой роли», — отметил он в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос относительно сомнений Запада по поводу выборов в России.