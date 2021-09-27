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В Турции предсказали неожиданный финал у встречи Путина и Эрдогана

Елена Прошина
10 минут назад

Встреча российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, которая состоится 29 сентября на саммите в Сочи, может закончиться неожиданно, пишет турецкое издание Milliyet.

В Турции предсказали неожиданный финал у встречи Путина и Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напомнило сказанные журналистам слова Эрдогана о том, что стороны могут принять важное решение относительно российско-турецких отношений. Также предметом переговоров, как считает Milliyet, может быть покупка вооружения.

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«Вспоминая, как президент Эрдоган вместе с Путиным осматривал кабину Су-57 во время визита в Москву, можно подумать, что решения, которые должны быть приняты, могут быть связаны с этим», - пишет издание.

Кроме того, Эрдоган перед отъездом в Сочи подчеркнул, что ожидает от Путина, а точнее, от России иных подходов «в свете нашей солидарности».

«Если мы собираемся превратить это место в бассейн мира, мы должны обсудить, как мы можем это сделать», - цитирует издание президента Турции.

Также ожидается, что президенты обсудят ситуацию в Идлибе. Это важная тема на предстоящих переговорах, так как у России и Турции есть разногласия. Россия обвиняет Турцию в невыполнении обязательств по сдерживанию умеренной оппозиции. Турция не соглашается с этим и жалуется, что, по мере того как сирийский режим при поддержке России наращивает давление, чтобы взять контроль над Идлибом, это приводит к тому, что, по меньшей мере, миллион человек находится в лагерях прямо на границе с Турцией. Как утверждает издание, увеличение возможных рисков в Идлибе и его окрестностях не останется без ответа, и это может стоить сирийскому режиму дороже.

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Помимо этого, пишет Milliyet, будет обсуждаться вопрос о том, что необходимо сделать для продолжения политического процесса, бесперебойной доставки гуманитарной помощи; проектов и финансирования скорейшего восстановления в соответствии с резолюцией ООН, а также для обеспечения добровольного возвращения людей на свои земли. Издание также сообщает, что работа по созданию новой Конституции Сирии в Женеве идет тяжело из-за бескомпромиссного подхода представителей сирийского режима, и в связи с этим необходимо оказать давление на Асада.

«Конечно, первое имя, которое приходит на ум в вопросе давления, - Путин», - подчеркивает Milliyet.

Издание также задается вопросом, будет ли известна дата очередной встречи в Женеве по проекту Конституции.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты на встрече обсудят широкий круг тем, в том числе ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии.

Как пишет ТАСС, по словам Пескова также планируется обсудить экономическую повестку, "потому что, действительно, много общих дел в плане двусторонних отношений, работа над совместными проектами в области экономики, торгово-экономические отношения, много операторов этих отношений". Он добавил, что практически все переговоры Путина проходит в режиме видеоконференций, но встреча с Эрдоганом будет личной.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,Бундестаг,Газета Milliyet,ИТАР-ТАСС,
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