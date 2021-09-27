Путин дал российское гражданство немецкому режиссеру

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство немецкому оперному режиссеру и менеджеру в сфере культуры Хансу-Йоахиму Фраю, сообщает РИА «Новости».

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Ханс-Йоахим Фрай – автор книги «Научиться любить Россию», предисловие к которой написал Владимир Путин. В Германии книга вышла в 2018 году и стала бестселлером, в России произведение впервые увидело свет весной этого года.

В книге немецкий режиссер рассказывает о том, как полюбил Россию. Фрай вспоминает о первой встрече с Владимиром Путиным в 2009 году, а также о том, как он впервые начал работать в России, а затем переехал сюда жить.

Как отмечает президент России в предисловии, книга Фрая помогает осмыслить драматические страницы прошлого и решить задачу исторического примирения.